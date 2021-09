Mis saab Oliver Kruuda pankrotimenetlusest? 

Seoses Kruuda pankrotimenetlusega valitseb kummaline olukord – talle nimetati Jõgeva kohtumajas 7. juunil ajutine haldur ja samuti on olemas kõik alused, et pankrot välja kuulutada. Paraku selgus vahetult enne pankrotiistungit, et Kruuda on pagenud võlausaldajate eest Iirimaale ja seal on 28. juunil tema pankrot välja kuulutatud. Ärimees loodab ilmselt jätta võlausaldajad pika ninaga, sest Eestis saaks ju hakata neid tehinguid, mille käigus ta on oma vara lähisugulastele üle kandnud, pankrotimenetluse käigus tagasi võitma, et selle arvel võlausaldajate nõudeid osaliseltki rahuldada. Iirimaal poleks see ilmselt võimalik. „Ühtlasi oleks Eestis võimalik elimineerida ka Kruuda poolt enda vastu tekitatud suurim nõue, üle 24 miljoni euro, mis kuulub tema poja firmale, kuna Kruuda olevat käendanud oma poja firma nõuet tema enda pankrotis oleva äriühingu Rubla vastu,“ selgitas Best Idea OÜ esindaja vandeadvokaat Paul Varul. Hoolimata kohtu tagaseljaotsusest oleks Eestis võimalik see nõue kõrvale jätta, sest on arusaadav, et kohus on lasknud ennast eksitada, Iirimaal võib see aga paista see-eest tõsise nõudena.