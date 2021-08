RAHVA TAHTE VASTU: Putin ja Lukašenka räägivad taas integratsioonist  

„See ei ole integratsioon! See on okupatsioon!“ seisis kümnete tuhandete valgevenelaste loosungitel, kui eelmisel korral räägiti Venemaa presidendi Vladimir Putini ja Aljaksandr Lukašenka kohtumisel kahe riigi integratsioonist, mis on õhus juba 1999. aastast saadik. Valgevene presidendil on õnnestunud sellest mõttest end kõrvale nihverdada, kuid nüüd ütles Vladimir Semaška, Valgevene suursaadik Moskvas: järjekordsel kohtumisel, mis on juba 9. septembril, kirjutatakse sellekohane tegevuskava alla, teatab Vene opositsiooniline internetiportaal Meduza.