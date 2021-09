Õpetaja Kätlin Kallas | Õpetajal on õigus eksida ja andeks saada 

Esmalt mind ehmatas see väljaütlemine, sest loomulikult ma tundsin ennast „sellena“, kes tekitab oma tahtmistega stressi. Võtsin isiklikult, ühesõnaga. Järgmisel hetkel hakkas kuklas kummitama Orelipoisi tuntud lauluviis ja mantraks kohandatud sõnad. „Kui tahad olla vaba, siis ära võta isiklikult.“ Ma nimetan seda mantrat ka tööriistaks, mida on hea kasutada koolis, kui õpilase või lapsevanema kommnetaarid kriimustavad. „Õpetaja, sul on vale kuupäev tahvlil!“ või „Õpetaja, sul on minu töö valesti parandatud“. Ei tasu solvuda.

Õpetajal on õigus olla ekslik inimene, kes andeks palub ja andeks saab. Jah, õpetajal lasub suur vastutus noorte maailmapildi kujundamisel. Ilmselt on ta üks suurimaid mõjuisikuid kõikide teiste instagrammerite, juutuuberite ja tik-tokkerite vahel. Meil kõigil on veel üks ühine väljakutse - peame kokku puutuma kommentaaride ja alati mitte nii konstruktiivse tagasisidega. Solvumine on seejuures aga igaühe enda valik.

Minu kogemus õpetajatöös on näidanud, et sujuvaks kooli ja kodu vaheliseks koostööks alati ainult pinali ja kirjutuslaua hankimisest ei piisa. Nagu üks lapsevanem ütles, see on alles jäämäe tipp. Võib ette tulla ka näiteks emotsionaalseid telefonikõnesid, ümarlauavestlusi, konfliktseid olukordi, mis kõik vajavad tasakaalukat õpetajat. Seepärast julgustangi õpetajaid aktiivselt osalema erinevatel täiendkoolitustel, mis aitavad keerulistes olukordades lippu kõrgel hoida. Edasi viib ka, kui õpetaja soovitab enesearenguks valmis vanematele head koolitust või seminari. Ei ole enam uudis, et keerulistes olukordades aitavad õpetajat kooli tugispetsialistid, juhtkond ja kolleegid. Tihti jäädakse aga murega üksi ja kantakse seda truult endaga kaasas. Sellistes olukordades ei tohiks järgida reeglit, et jagatud mure on kaks muret.