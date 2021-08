Juhtkiri | Riigikogu jõudis Alar Karist ära valides kompromissini 

Kuid siit tulenevad ka küsimärgid riigikogu kahe valimisvooru kohale. Kuidas seletada, et Karist otsustas üleöö toetada enam mitte 63, vaid 72 saadikut? Igatahes sotside seas toimus üleöö imeline selginemine, kui Jevgeni Ossinovski sõnul oli veel esmaspäeval arusaam, et Kersti Kaljulaidi on ikkagi võimalik presidendiks valida, kuid teisipäeval enam mitte. Kui eeldada, et toetuseteemalist lehmakauplemist pole erakondade vahel enne teist vooru toimunud, siis kas sotsid tahtsid sel moel käitudes saavutada sarnaselt hääletamise läbiviimise üle protestida üritanud EKRE saadiku Kalle Grünthaliga oma 15 minutit üleriigilist kuulsust?

Kuigi võis tunduda, et koalitsioon läbis edukalt presidendivalimiste tuleproovi, on õhus siiski võimalus, et kui Karise poolt andsid hääle nii Isamaa kui sotside saadikud, siis võisid eriti teise vooru märgistamata sedelid pärineda võimuliidu enda ridadest. See aga tähendab, et riigikogus on oma peaga mõtlevad saadikud, kes ei kuula partei käsku ja see on ainult hea – mandaat on vaba!