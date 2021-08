Mart Riikoja | Kuningas on alasti 

Maailma populaarseim mäng on jalgpall. Seda on mängitud juba ligi paar tuhat aastat. Kaasaegne jalgpall sai alguse 1840. aastail, kui hakati ühtlustama Inglismaa koolides kehtinud mängureegleid. Nende püüdluste tulemusena asutasid 12 klubi ja kooli 1863. aastal Inglismaa jalgpalliliidu. Tõsi – aastasadade jooksul on neid reegleid korduvalt muudetud (Eesti Jalgpalliliidu kodulehelt sain jalgpalli- ja laiemalt üleüldse spordikauge inimesena teada, et viimased reeglite muudatused hakkasid kehtima 1. juulil 2021- aastal).