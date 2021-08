Kalle Grünthali protesti mõju: „Meil läheb šampus laua peal soojaks.“ 

„Ma teadsin, et Alar saab hakkama,“ muheleb Kinkar, kes päris direktori eemal olles on tema asemikuks. „Uue presidendi ametiaeg algab millalgi oktoobri keskpaigas, loodetavasti suudab kultuuriministeerium selleks ajaks uue direktori ära valida ja ma ei pea pikalt direktori asendaja olema. Õnneks näitas riigikogu head eeskuju.“

„Uhke tunne on,“ ütleb Ustav. „ERMi direktori kohalt on mindud ministriks ja linnapeaks, aga presidendiks veel mitte. See on suur asi, et rahvusmuuseumi juhist võib saada riigipea.“