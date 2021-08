Vaktsineerimine muutub kaitseväes kohustuslikuks 

Kaitseväes on praegu umbes 400 tegevväelast, kes ei ole vaktsineeritud. Iga päevaga muutub see arv väiksemaks. Praegu teadaolevalt on enamjaolt põhjuseks see, et töötajad pole jõudnud ennast vaktsineerida. Samas on ka neid, kes meditsiinilistel põhjustel ennast ei kaitsepoogi. Kaitsevaldkonna ametiasutused lubavad, et lähinädalate jooksul saab selgeks, kui paljude töötajate jaoks on vaktsiin vastunäidustatud. Kaitseministeerium on võtnud suuna, et riskianalüüsist tulenevalt tagatakse vaktsineerimata töötjate testimine ühe kuu jooksul. Pärast 6. oktoobrit hinnatakse otsus üle, võttes arvesse terviseameti COVIDi andmestikku ja viiruse levikust tingitud olukorda riigis. Ei ole täpselt reguleeritud, mis saab inimestest, kes ei soovi ennast vaktsineerida. Praegu on selge, et esimene meede on hoiatus ja töölt vabastamisest veel juttu pole. Veel enne vaktsiini oli kaitseväes nakatumine suur ‒ kümmekond päevas, kuid viimasel ajal lisandub vaid mõni üksik koroonapositiivne. Praegu on kaitseväes 15 koroonapositiivset. Uute reeglite järgi võetakse oktoobris ajateenistusse ainult need noored, kes on saanud vähemalt ühe vaktsiinidoosi. Kusjuures ei tasu loota, et seepärast saab kuidagi teenistusest ära viilida. Ajateenistuskohustus säilib ja kõik ajateenijad, kes ei soovi lasta end vaktsineerida, tulevad teenistusse hiljem, kui tingimused seda parajasti võimaldavad. Kaitsevägi on eriliselt ettevaatlik just nimelt ajateenijate puhul, sest läinud aastal ja tänavu kevadel levinud koroona on juba oluliselt väljaõppe kvaliteeti mõjutanud. Nimelt levib viirus eriti agaralt ajateenijate seas, kes väljaõppe tõttu on üksteisele võrdlemisi ligidal ning juba ühe nakatunu korral tuleb kümmekond sõdurit karantiini suunata.