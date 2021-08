Teadusnõukoja hinnangul võiks Eesti järgida Taani eeskuju

„Ka meie mõtted liiguvad selles suunas, et elanikkonna vaktsineerituse protsent on väga oluline. Kui me taanlasi vaatame, siis neil on kogu elanikkonnast – imikust kuni 100-aastasteni – täisvaktsineeritud 71 protsenti. Aga meil on see kusagil 50 protsendi kandis,“ ütles Lutsar teisipäeval, rääkides näitajatest, mille põhjal saaks otsustada koroonapiirangute lõpetamise, kirjutab ERR.