VIDEO | Vaata, kuidas rahvas tungib maha lükatud väravatest linnahalli katusele! Kes vastutab linnahalli droonisõu kaose eest? Miks ei alustata edasist uurimist? 

Stass läks koos naisega vaatama droonisõud ja nad plaanisid minna ka linnahalli katusele. Kui nad õhtul enne kella poolt kümmet kohale jõudsid, selgus aga, et kedagi enam üles ei lasta. „Läksime tagasi Circle K juurde ja mõtlesime, et vaatame siit. Järsku avastame, et keegi lükkab selle aia maha ja kõik jooksevad territooriumile,“ sõnab ta.