Seintes praod ja maja vajub? Pole hullu, tõstame tagasi! 

Lisaks on Reiner-Latõševi kinnitusel suuremate sõidukitega, näiteks reisibussidega lohust läbi või muhust üle sõites liigse põrkumise oht, mis seab ohtu reisijad. „Soomes oligi selline juhus, et teekate oli nii palju vajunud, et bussi tagumises reas istunud inimesed hakkasid sõna otseses mõttes peaga vastu bussilage lendama,“ kirjeldab Reiner-Latõšev. Uretek tegi vajumise korda ühe ööga, sealjuures suleti tööde ajaks vaid üks sõidurada korraga.

Samuti on Ureteki üle maailma asuvad harud stabiliseerinud raudteid ning seda nii, et rongiliiklus pole katkenud, vähendatud on vaid rongide kiirust tööde teostamise alas.

URETEK annab garantii

Standardtingimustes annab URETEK tehtud töödele 2-aastase garantii ning pinnasesse süstiva materjali enda garantii on 10 aastat, samas näitab kogemus, et 40 aasta eest stabiliseeritud objektid püsivad kindlalt tänaseni. „Laborikatsena on korraldatud ka nn kiirendatud kunstlik vanandamise eksperiment, kust ilmnes, et materjal peab vastu vähemalt 150 aastat,“ lubab Reiner-Latõšev.

