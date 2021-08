Ossinovski kutsub sotse Karist toetama 

„Tänaseks on olukord eilsega võrreldes sotsiaaldemokraatide jaoks oluliselt muutunud. Mina kindlasti lähen täna hommikul oma fraktsiooni sõnumiga, et me peaksime Alar Karist palju suuremalt toetama ja ka omalt poolt pingutama selle nimel, et Karis presidendiks ära valitakse,“ rääkis Ossinovski teisipäeval „Terevisioonis“.

„Meie inimeste jaoks on põhiline erinevus selles, et kui eile oli veel arusaam, et on võimalik Kersti Kaljulaid presidendiks valida, siis ma arvan, et eilsega see aken ka sulgus,“ tõdes SDE juhatuse liige Ossinovski.