Veel vangla-aastaid juurde: kinnipeetav saatis kohtutäituritele tapmisähvardusega kirju  

Viru vangla kinnipeetav Viktor saartis 7. augustil 2019. aastal kohtutäituritele kirjad milles ähvardas, et kui ta vanglast vabaneb ja kui K. ja T. kohtutäituritena Viktori pangakontole tema pensioni või palga seaduses sätestatud miinimummäära alles ei jäta, siis viib ta kohtutäiturid ning nendega samal ajal kontoris viibivad töötajad taevasse „Allahi“ juurde, ähvardades sellega kohtutäitureid tapmisega. Täpsemalt kirjutas Viktor niimoodi: „Hoopis suuundume taeva! Allahhi juurte otse teie kontorist! Kaasa tulevad need kes parajasti viibivad teie kontoris kui ma sisse astun! /…/ Ma pole enam nii noor, et teiega nalja visata“,“ seisab kohtuasjas. Mõlemal kohtutäituril olid täitemenetlused Viktori suhtes. Viru maakohus mõistis Viktorile neljakuulise vangistuse, mida suurendas varasema Viru maakohtu otsusega mõistetud karistusega, mõistes liitkaristuseks aasta ja 25 päeva vangistust.