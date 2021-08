HÄMMASTAV: Karilaid teab kindlalt, et Ratasel oleks juba 50 000 häält... palju rohkem kui Kaljulaidil! 

See on hämmastav... Aga, kui vaadata sotsioloogilisi küsitlusi, mis on koostatud teatud meetodil ja usaldusväärse valimiga, oleks praegu populaarseim presidendikandidaat Kersti Kaljulaid. Kas Jaanus Karilaid lepiks selle tulemusega, kui otsevalimised annaks presidendiks Kersti Kaljulaidi?

Jah, lepiksin. Rahva hääl on otsustav hääl. Ma usun, et kui Jüri Ratas oleks juba kaks kuud öelnud, et jah, taha tahab saada presidendiks, siis need reitingud näitaksid täna midagi muud.