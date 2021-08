Tartumaal hukkus mootorratta ja sõiduauto kokkupõrkes kaks teismelist

Õnnetus juhtus teelõigul, kus maksimaalne lubatud suurim sõidukiirus on 90 km/h. Juhtunu üksikasjad selgitatakse alustatud kriminaalmenetluses.

Sel aastal on Eestis juhtunud üle 1030 liiklusõnnetuse, milles on hukkunud 38 inimest. Vigastada on saanud 1165 inimest.