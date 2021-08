Viimaks ometi turumajandus: katkenud riigileping paneb digiõpikute pakkujad konkureerima 

Kuni augustini kestis riigil leping õppematerjale koondava platvormiga Opiq.ee ja selle alusel oli kõikidele Eesti põhikooli- ja gümnaasiumiõpilastele-õpetajatele vaba juurdepääs nende materjalidele. Alates sügisest tuleb igal koolil otsida ja valida, kas ja milliseid digiõppematerjale osta. Tänu sellele tekkis ka digiõpikute turul vaba konkurents, nagu see on juba aastaid olnud paberõpikute seas. Tegijaid on palju ja erinevaid ning kui õpetaja soovib kasutada digimaterjale, siis ta kindlasti midagi ka leiab.