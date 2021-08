Macron: Kabuli tuleb luua turvatsoon! 

Macron ütles oma ettepanekut tehes, et sarnase tsooni loomine ÜRO kontrolli all võimaldab säilitada survet talibitele ja seda ideed tuleks viivitamatult arutada ÜRO julgeolekunõukogus. Kindlasti tuleks ettepanekut põhjalikumalt arutada ka Talibaniga. „Kuid see ei tähenda mingil juhul, et me tunnistame nende võimu Afganistanis,“ lisas ta kohe. Prantsuse presidendi sõnul on tema ettepanekuga nõustunud ka Saksamaa ja läbirääkimistel talibitega on suureks abiks Katar.