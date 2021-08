VIIS HÄÄLT JOOKSUS! Kes vedas presidendikandidaat Alar Karist alt? 

Mõned ekrelased tahtsid Karise poolt hääletada?

Erinevalt valijakogust puuduvad EKRE-l riigikogus vajalikud hääled. Põlluaas käis riigikogus välja mõtte, et vajalikud paar toetushäält saab ta tänaseks ka keskerakondlastelt, kes on temale isekeskis tunnustust avaldanud. Sellisest jutust ei pidanud lugu keskpõrandaliste juht Jüri Ratas, aga et olla kindel, helistas ta Põlluaasale, kui Õhtuleht asja kohta küsis: „Mida sa sellele Õhtulehele rääkisid?“

Kõige selle juures on aga tähelepanuväärsed Kallase enda sõnad, et mõned ekrelased oleksid olnud nõus Karist valima. „On teada, et vähemalt kolm inimest [EKREst] tahtsid hääletada Karise poolt,“ julges Kallas välja tuua. Koos Siim Kallase ja Helir-Valdor Seedriga oleks Karis nii saanud vajalikud 68 poolthäält.

Reformierakonna fraktsiooni esimehe Mart Võrklaeva sõnul ei saa tema ega ka keegi teine teada, kuidas üks või teine saadik salajasel presidendivalimisel lõppkokkuvõttes hääletas. Võrklaev loodab, et president valitakse ära teisipäeval (täna). „Nelja parlamendi erakonna esimehed on öelnud, et soov on president valida riigikogus,“ tõi ta välja esimeeste soovid. „Kui uskuda sõnu ja ühist eesmärk, võiks president saada valitud.“

Kallase sõnul on aga valimiste lõppjaamaks valijakogu. Seda võimuliit ei karda, sest Reformi- ja Keskerakonnal on kahe peale piisavalt hääli, et Karis teiste abita ametisse nimetada. Saare sõnul on tõenäoline, et homme on olemas kandidaat, kes kogub parlamendis 2/3 hääli.

TULI KOHALE: Riigikokku tuli ka kaua avalikkuse jaoks peidus olnud Mailis Reps. Skandaale ja kriminaalmenetlust arvesse võ Reps kommentaare meediale ei jaganud. Foto: Robin Roots

Riigikokku tuli ka endine kõrge keskerakondlane Mailis Reps. Kuigi meedia püüdis ühel, teisel ja kolmandal moel temalt saada kommentaari edasiste tegemiste kohta, jäi Repsi suu lukku. Kiirelt ja sihikindlalt sammus ta fraktsioonitoast riigikogu suurde saali, ootas ära, kui teised rahvasaadikud tegid oma otsuse, et siis kiirelt uhkes üksinduses anda oma hääl ja pageda taas ohutusse fraktsioonituppa.