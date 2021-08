Tallinna geibaar pidi piirangute tõttu osa kliente ukse taha jätma! 

HAKKAB UURIMA Club 69 omanik Eduard hakkab uurima, kas klubi võiks teha uksel ise koroonateste, niiviisi saaksid kõik kliendid ikka ilusti peole ja oleksid rõõmsad. Foto: Erki Pärnaku

Tallinna kesklinnas asuva legendaarse geibaari Club 69 omanik Eduard tunnistab, et läinud nädalal jõustunud koroonapiirangud mõjutavad ka äri. „Kui me saatsime meililisti selle kohta uudise, siis mõned vastasid, et meil pole õigust midagi kontrollida. Ma ei näita teile! Ma ei tule enam. Ma seepeale ütlesin, et noh, see pole meie reegel, vaid valitsuse seatud,“ räägib Eduard, kes peab osa kliente kahjuks ukselt ära saatma.