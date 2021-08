Juhtkiri | Võimuliit kukkus Karisega läbi 

Kuigi võinuks arvata, et riigikogu enamus siiski kaalub võimalust valida uus riigipea ära juba riigikogu esimeses voorus, jäi Alar Karis siiski presidendiks kinnitamata. Seejuures ei jäänud ta kohast ilma sugugi mitte napilt, vaid saadud 63 häält tähendas, et puudu jäi tervelt viie saadiku toetus. Nüüd on võimuliidul mõttekoht, kas ikka kõik nende endi hääled pidasid, kuid eelkõige tuleb peeglisse vaadates hinnata, miks Isamaa ja sotside toetus loodetust napimaks jäi.