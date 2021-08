Ameeriklaste raketilöök tappis Kabulis 12 inimest 

Pealnägijate kinnitusel istunud kolm surmasaanud inimest vastu taevast lennanud autodes. Taliban süüdistab Ühendriike rünnaku korraldamises Afganistani pinnal, ilma et neile oleks sellest teada antud. USA keskväejuhatuse esindaja kapten Bill Urban lubas eile, et teateid tsiviilelanike surmast kontrollitakse.

Tema sõnul rünnati raketiga ISISe Afganistani haru terroristi, kuid sekundaarsed plahvatused selgitasid, et kõrval pargitud autodesse oli pandud rohkesti lõhkeainet. Veidi hiljem teatati, et ISISe terroristid olid tulistanud viis juhitamatut raketti Kabuli lennuvälja pihta. Ameeriklaste õhutõrje hävitas raketid enne, kui need jõudsid kahju teha.