Toomas Alatalu | Eesti poliitikud pole kasvanud 

Riigikogus jäi jälle vabariigi uus president valimata. Jäi kõrva, et valimissedeleid võeti välja 80, hääletas 79 ning tuli meelde, et sama „nali“ juhtus juba 1996.a. valimistel, kui 2 sedelit läksid kõndima. Tõsisem „nali“ oli mõistagi see, et ainuke presidendikandidaat Alar Karis sai 63 poolthäält, märgistamata aga oli jäetud 16 sedelit ja ikka selleks, et anda sõnum – härra Karis pole minu ja minu lähikonna usaldusisik. Just nimelt mitte-minu-mees, sest Isamaa ja sotside fraktsioonide juhid andsid ju teada, et umbes pooled nende liikmeist olid valmis Karist toetama. Teoreetiliselt lubas see, et Karis saab võiduks vajalikud 68 häält kokku.