Politsei asub kontrollima maskikandmise nõude täitmist 

PPA kriisistaabi juhi abi Tago Trei sõnul kontrollib politsei piirangutest kinnipidamist seoses valitsuse 26. augustil jõustunud korraldusega. Maskikandmise kohustus kehtib kõikides nendes avalikes siseruumides, kus nakkusohutuse tõendit kontrollima ei pea. Need kohad on näiteks poed, apteegid, postkontorid, asutuste teenindussaalid jne.

„Seni kontrollisime maskikandmist ühissõidukites ja jumalateenistustel. Neis kohtades järelevalvet tehes oleme näinud, et enamik inimesi peab kehtestatud piirangutest kinni. Usun, et olukorras, kus nakatumise numbrid on kõrged, mõistavad inimesed piirangute vajalikkust ka teistes avalikes siseruumides,“ rääkis Trei.

Trei tuletas siiski inimestele meelde, et ka parvlaevad on ühissõidukid, kus tuleb maski kanda.

Politsei teeb kontrolli nii oma tavapärase töö käigus kui ka vajadusel lisapatrulle välja pannes. Trei selgituse kohaselt arutab PPA iganädalaselt terviseametiga, kus ja millises mahus järelevalvet on mõistlik teha. Kindlasti kontrollivad nii PPA kui terviseamet kohti, mille kohta on tulnud info, et neis võib olla probleeme piirangute täitmisega.

Piirangutest kinnipidamise üle järelevalvet tehes politseinikud eelkõige vestlevad inimestega ja selgitavad maskikandmise nõuet. Vajadusel pakutakse inimestele ka maski. „Kui politseinikel on alust arvata, et inimene rikub seda nõuet teadlikult, on võimalik teha suuline hoiatus ja sõltuvalt rikkumisest alustada ka menetlust,“ sõnas Trei. Maskikandmise kohustuse eiramise eest saab politsei määrata trahvi kuni 400 eurot.

Foto: Tiina Kõrtsini

Tago Trei tõi veel välja, et lisaks maskikandmise nõude täitmise kontrollimisele vaatab politsei seda, kas meelelahutuskohad ja ürituste korraldajad kontrollivad sissepääsul külastajate nakkusohutust kinnitavaid tõendeid.