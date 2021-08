Kurikuulsus võlakütt jäi sissetungis süüdi: „Lihtsalt häbi on sellise kohtuotsuse pärast.“  

Kogu saaga sai alguse juba pea kolm aastat tagasi 2018. aasta sügisel, kui ühe Miiduranna maja omanik palkas Pääri, et too tõstaks prantslasest üürniku Frederic Noeli hoonest välja. Maja väidetav omanik tegi võlakütist isegi oma osaühingu juhatuse liikme, et too võiks seadust järgides valdusesse siseneda. Kui Päär „Kuuuurija“ kaamera silme all lukuabi toel ukse avas, lasi Noel talle pipragaasi näkku.