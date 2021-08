Oliver Nääs | Eliitvaktsineerimine ja usk õigusriiki 

Arvestades prokuratuuri senist süüdistuspraktikat ning väljaütlemisi meedias, ei tohiks kahtlust olla, et õiguskaitseorganite jaoks peaks PERHi juhatuse liikmed olema ametiisikud.

Marika Priske PERHi nõukogu liikmena on aga juhatuse liikmetele Peedule ja Talvingule sisuliselt ülemuseks ehk inimeseks, kellest Peedu ja Talving on majanduslikult sõltuvad, kuna nende ametikoht ja palk sõltub Priske ja teiste nõukogu liikmete otsustest. Seega on Priske (ja teised nõukogu liikmed) seotud isikuks nii Peedule kui ka Talvingule. Muide, prokuratuuri süüdistuspraktikas on senini näiteks Valvo Semilarski ja Eveli Vavrenjuki kaasuste näitel seotud isikuteks loetud ka ametiisiku sõpru, kus majandusliku sõltuvussuhte olemasolu pole kaugeltki nii selge nagu PERHi näite puhul.

Lisaks ei mängi prokuratuuri süüdistuspraktika kohaselt rolli ka see, kas lõpliku otsuse Priskele süstid teha tegi Talving koos Peeduga või Talving Peeduga nõu pidamise tulemusel. Tänaseks manalateele läinud endist Tallinna abilinnapead Arvo Sarapuud kahtlustas prokuratuur samuti toimingupiirangu rikkumises olukorras, kus ta ei teinud Tallinna jäätmehangetes ühtegi otsust, kuna hankemenetluse läbiviimine ei olnud tema, vaid Tallinna keskkonnaameti pädevuses. Riigiprokuratuuri hinnangul piisab toimingupiirangu rikkumiseks ka ainult sellest, kui ametiisik osaleb ka otsustamisele eelnevates aruteludes ning seda ka küsimustes, mille üle otsustamine ei ole otseselt ametiisiku pädevuses. Raske uskuda, et Peedu oli Priskele süsti tegemise otsuses vähem osaline, kui oli omal ajal Arvo Sarapuu jäätmehankes.

Siit tekibki esimene küsimus. Miks ei ole keegi uurinud PERHis toimunud võimalikku toimingupiirangu rikkumist? Senise süüdistuspraktika valguses oleks selleks põhjust küll ja rohkem. Koosmõjus külmlao intsidendi kohta antud olematute selgitustega tekib paratamatult küsimus, kas koroonakriisi haldamisega tegelevatel ametnikel on mingit sorti immuniteet karistusõigusliku vastutuse ees? Mida peaks täna toimingupiirangu rikkumises süüdistatavad isikud sellest kõigest arvama? Kuidas see mõjub avalikule usaldusele?

Avaliku vahendi korruptiivne kasutamine?

Avaliku vahendi korruptiivne kasutamine on keelatud ja rikkumine karistatud väärteona. Avaliku vahendi korruptiivne kasutamine tähendab ametiisiku poolt ametikohustust rikkudes avaliku ülesande täitmiseks mõeldud materiaalse või muu ressursi kasutamine ametiisiku enda või kolmanda isiku huvides, kui see toob kaasa avaliku huvi seisukohast ebavõrdse või põhjendamatu eelise ametiisikule või kolmandale isikule. See on ka paragrahv, mille alusel alustas politsei väärteomenetluse korras uurimist endise haridusministri Mailis Repsi suhtes.

Isegi kui eeldada, et selles loos ei ole kuriteotunnuseid, siis avaliku vahendi korruptiivse kasutamise tunnused on PERHis aset leidnud eliitvaktsineerimise puhul küll ilmsed. Selge on see, et vaktsiinid oli mõeldud sihtotstarbeliseks kasutamiseks ning seda korda PERHis selgelt rikuti. Tasub tähele panna, et eliitvaktsineerimise ajal oli vaktsiin meie ühiskonnas ülim defitsiit. Samuti on selge see, et eliitvaktsineeritud said endale sellised eelised, mida nad ei oleks pidanud saama ning mida teised kodanikud ei oleks endale kuidagi saanud. Põhjendus, et nõukogu liikme vaktsineerimiseks kasutati nn jääkdoosi, ei ole juriidiliselt vettpidav. Ka jääkdooside kasutamine pidanuks toimuma plaani kohaselt ja prioriteet olema eesliini meedikutel vastavalt (varu)nimekirjadele.