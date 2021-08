Miks pakkuda lasteaedades ja koolides kord nädalas taimset lõunat?  

Haridusasutused saavad anda oma panuse toidulaua tasakaalustamisse

Ent saame teha veelgi enam, et põletavale liha liigtarbimise probleemile leevendust leida. Üks tõhus lahendus on haridusasutustes kord nädalas taimse koolilõuna pakkumine. Meede on klassikaline “mitu kärbest ühe hoobiga“ viis olukorra parandamiseks. Esiteks on toitumisharjumuste juurutamine kõige edukam varases eas. Nii kasvab peale terve põlvkond teadlikumaid toitujaid, kes näevad, et iga toidukord ei pea tingimata liha sisaldama. Aga kõht saab täis ja toit on maitsev.