Pea igal aastal tekitavad orkaanid USAs palju pahandust – tugevamad neist jõuavad rannikule üldjuhul samas piirkonnas 

Ida saabus rannikule täpselt samal päeval, mil ohvriterohke Katrina 16 aastat tagasi. Kuna Katrina põhjustas samas piirkonnas äärmiselt suuri kahjustusi, on 2005. aastast saati rajatud üleujutuste riskipiirkondadesse miljardite dollarite eest kaitserajatisi. Seni on need üldjoontes vastu pidanud. Ajutiselt 4. kategooria orkaaniks kerkinud Ida nõrgenes maismaale jõudes kiirelt ja praeguseks on see kahanenud juba troopiliseks tormiks. Teadaolevalt on seni räägitud vaid ühest inimkaotusest – 60aastasest mehest, kelle majale langes tormituulte tõttu murdunud puu. Sajad tuhanded Louisiana kodud jäid siiski orkaani tõttu elektrita ning tugev tuul murdis puid ja lennutas katuseid. Orkaanid pole teatud USA piirkondades siiski midagi harukordset. Käesoleva sajandi jooksul on riik jäänud orkaanidest puutumata vaid aastatel 2000, 2001 ja 2006.