„IGOR VOLKE X-TOIMIKUD“ | Psühholoog Alo Naelapea: „Skeptikute suhtumine ufokogemustesse on olnud kahjuks pealiskaudne – küsimusi on endiselt rohkem kui vastuseid.“

„Kuidas uurida midagi sellist, mis on meist tehnoloogiliselt mitu korda arenenum ja targem, ei allu uurija kontrollile ning mille seletamiseks meil napib piisavalt teadmisi ja oskusi?“ arutleb psühholoog Alo Naelapea. Ongi raske ülesanne. Võimalik et see on ka üks põhjusi, miks peavooluteadus ei pea vajalikuks oma ressursse ufoteemadele raisata.