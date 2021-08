Keskerakond alustas allkirjade kogumist põhiseaduse muutmiseks 

Jaanus Karilaidi sõnul on Keskerakond olnud aastaid seisukohal, et rahvale tuleb anda võimalus presidenti otse valida ning käesolev valimisprotsess on seda veendumust vaid süvendanud. „Oleme veendunud, et rahva poolt valitud president tunnetab paremini riigijuhile pandud ootusi. Aeg, mil president ainult erakondade tasemel kokku lepitakse, peab jääma möödanikku,“ lausub Jaanus Karilaid.