Lapimaal toimusid puukallistamise maailmameistrivõistlused 

HaliPuu ehk Kallipuu nime kandev võistlus toimus teist korda. Veebikülje The Barents Observer teatel osalesid seitsme riigi esindajad. Covidi tõttu said tänavu konkursist osa võtta vaid kutsetega võistlejad, kuid korraldaja Riitta Raekallio-Wunderink avaldas lootust, et järgmisel aastal on üritus kõigi huviliste jaoks avatud.