Brasiilia president näeb tulevikus vaid kolme võimalust: vahistamist, surma või valimisvõitu 

„Olen veendunud, et esimene alternatiiv – vahistamine – ei juhtu. Mitte keegi siin maamuna peal ei hirmuta mind. Olen teadlik, et teen õiget asja. Ma pole kellelegi võlgu,“ põrutas Bolsonaro. Samuti ei usu ta väga ka atentaati. Mäletatavasti pussitati teda 2018. aasta valimistele eelnenud kampaaniaüritusel noaga kõhtu. Seega jääb võimalikest variantidest järele vaid valimisvõit, mis pole reaalsuses sugugi kindel. Nimelt jääb ta küsitluste kohaselt alla oma suurimale rivaalile – vasakpoolsele poliitikule Luiz Inacio Lula da Silvale ja paljud Bolsonaro varasemad toetajad on tema vastuolulise tegevuse tõttu meelt muutnud. Samas on riigipea väljendanud valimissüsteemis korduvalt kahtlusi, mistõttu võib tuleval aastal oodata ka Brasiilias sarnast fiaskot nagu mullu USAs.

Bolsonaro väitis, et ta ei mõista nende protestide põhjust. „Brasilias on praegu laagrisse jäänud ligi 5000 inimest. Suurem enamus, pea kõik, ei saa aru, mida nad seal teevad,“ märkis riigipea. Meeleavalduse ajendiks on Brasiilia parlamendis arutluse all olev eelnõu, mis piiraks põlisrahvaste õigust nõuda neile traditsiooniliselt kuulunud territooriume. Küsimus on jõudnud ka ülemkohtusse. Inimõiguslaste sõnul rikub kavandatav seadus selgelt põlisrahvaste õigusi.