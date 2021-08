Tuttava maha lasknud eksjahimees vaidlustas vangistuse  

Tartu maakohus nõustus kaitsja seisukohaga selles, et kriminaalasjas puudusid tõendid, mis viitaksid Theo ja Riho Varblase ning kannatanu vahelisele tülile või konfliktile, kuid see ei välista tahtlust. Kohus leidis, et lasu sooritamise ajal ei olnud võimalik, et Theo ei näinud kannatanut. Süüdistatav väitis nimelt, et soovis lasku sooritada hanede suunas. Eksperdi hinnangul oli tegu lähilasuga – lask sooritati mitte kaugemalt kui viis sentimeetrit.