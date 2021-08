Seisukoht | Tallinna linnavalitsus oli droonisõu ajal puu otsas 

Info liikumise teed on imetabased, kui Tallinna linnavalitsusele tuli justkui üllatusena poolt linna halvanud droonishow ja kontsert linnahalli katusel, kuhu tungelnud massid ja nende autod ummistasid sadamapiirkonna tänavad pikkadeks õhtutundideks.

Omaette tase on aga ürituse korraldajate tagantjärele õiendamine ja väärinfo ümberlükkamise tahtmine - üritust ei olevat katkestatud, vaid see toimus pärast hajutamist planeeritud mahus! Huvitav, kas nad rääkinuksid sama teksti ka siis, kui lagi oleks massi raskuse all järele andnud või keegi oleks tunglemises viga saanud?