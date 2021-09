„JÄRGMINE PEATUS“ | Kolme lapsega kuuks ajaks Hispaaniasse: kõige suurem hirm oli, et mis siis, kui jään haigeks 

Juba enne reisile minekut tegi Kadri lastega kindla kokkuleppe – mitte keegi ei tohi üksi kuhugi minna. Kadri tunnistab, et tal on ikka veel meeles Madeleine McCanni Portugalis kadumise juhtum, mis tegi ekstra ettevaatlikuks.Tegelikult oli lisaks minekupõnevusele rohkelt hirme – näiteks pabistas Kadri, et mis siis, kui keegi lastest või ta ise peaks haigeks jääma? Kes laste eest hoolitseks?