PRESIDENDIVALIMISTE BLOGI | 72 poolthäälega riigipeaks! Alar Karis on veendunud: meil võiks olla haritud ja tark rahvas

EKRE presidendikandidaat Henn Põlluaas ütleb, et ta õnnitles presidendiks valitud Alar Karist ja on veendunud, et Karis on väärikas isik seda rolli täitma. Ta kurvastab, et tema hääletamiseni presidendikandidaadina ei jõutudki. Ta loodab, et Karis on põhiseaduse mõtet järgiv president. EKRE tunnustab Karist presidendina, protestiga riigikohtusse ei minda.