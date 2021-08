Kaitske ennast ja aidaku teid jumal: hiidorkaan Ida paiskus Louisiana rannikule 

Umbes nii võib kokku võtta sõnumi, mille saatis elanikele New Orleansi linnapea LaToya Cantrell laupäeval, kui ta soovitas kõigil, kel vähegi võimalik, linnast lahkuda ja neil, kes otsustavad jääda, osta toitu ja jooki tagavaraks, varuda liivakotte majade vee eest kaitsmiseks ja arvestada, et elekter võib kaduda päevadeks. Väga paljud võtsid teda kuulda, maanteedel tekkisid tohutud ummikud. „Autodel oli põrkeraud põrkerauas kinni,“ kirjeldati olukorda. Teised olid arvanud, et mis seal nii hullu on ‒ tavaline esimese kategooria orkaan. Kuid öösel, kui õhk jahenes, aga ookean endiselt soojaks jäi, tugevnes Idaks ristitud orkaan mõne tunniga 256 korda tugevamaks, jõudes lausa kõrgeima, viie kategooria piirile.