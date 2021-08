Juhtkiri | President või vahefiniš? 

Igatahes sel korral on tegu presidendivalimistega, kus kandidaatide puudusel pole olnud kampaaniaüritusi, võimalike kandidaatide nimekiri on olnud lühike, silmatorkav on poliitikutest kandidaatide nappus ning ükski parteide poolt väljapakutud nimedest pole olnud üldrahvalik kandidaat. Just debati puudumine ja vähetuntud nimed jätavad seekordsetest valimistest eliidi projekti mulje, kui poliitikud ei kasuta neidki väheseid võimalusi, andmaks erinevate üritustega valimistele rahva kaasamise hõngu. Võimalike kandidaatidega salatsemine kuni viimase hetkeni ei tekita usaldust ei poliitikute endi ega ka nende pakutud üllatuskandidaadi suhtes.

Nii on õhus küsimus, kas viie aasta pärast oleme jälle juba kolmandat korda samasuguses olukorras või vajab valimissüsteem korrastamist. Kersti Kaljulaidi presidendiks valimise järel oli kergendus segaduse üleelamisest sedavõrd suur, et tuleviku peale ei mõelnud keegi. Kui ka praegu saab riigipea senise süsteemi põhjal ära valitud, siis järelikult see töötab ega vaja ümbertegemist hoolimata Keskerakonna lubadusest algatada riigipea otsevalimise eelnõu ja EKRE samateemalisest meeleavaldusest riigikogu ees enne seekordsete presidendivalimiste esimest vooru.