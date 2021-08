Ene Pajula | Mammi soovib tarku otsuseid 

Millest on viimasel ajal mõelnud need inimesed, kes tahavad ja viitsivad uudistega kursis olla? Eks need on ikka võitlus viirusega ja presidendivalimised. Nii on need kaks mammigi meeltes kinni. Nii väga, kui mammi ka vaktsiinivastaseid mõista ei püüa, on see talle keeruline. Ta on sellest juba mitu korda kirjutanud, ja vaktsiinivastastelt otse ka küsinud, aga pole saanud mõistlikku vastust. Ta lihtsalt ei lase ennast süstida ja kõik! Aga teetanuse ja marutaudi vastu? Nojah, marutaudi meil polegi enam, öeldakse. Ent miks meil marutaudi enam ei ole? Sest meil on õnnestunud metsloomadki vaktsineerida. Nemad panevad vaktsiinipala õnneks ilma pikema filosofeerimiseta nahka. Mammi teine küsimus on, miks küll vanemad oma lapsi ei salli, kui jätavad nad eluohtlikele haigustele valla?