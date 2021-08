Uurimisrühm avastas eksikombel maailma põhjapoolseima saare 

See on umbes 60 meetrit pikk ja 30 lai ning ulatub kõrgeimas kohas vaid kolm meetrit üle merepinna, olles tõenäoliselt seega maailma põhjapoolseim. „Me ei tahtnud uut saart avastada. Läksime teele, et koguda Oodaqilt kiviminäidiseid,“ ütles Kopenhaageni ülikooli teadur Morten Rasch esimesena avastusest teatanud ajalehele Weekendavisen. „Miski tundus olevat viltu ja me täpsustasime GPSi abil oma asukohta ja siis selguski tõde: me olime sihtkohast mööda põrutanud. See saar on varem olnud paakjää all ning sellepärast polegi teda varem märgatud. Võimalik, et mõne aja pärast on ta taas jääpeite küüsis või siis pühivad torm ja tõusulaine ta hoopis minema.“