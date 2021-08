PRESIDENT PEAB SAAMA VALITUD: Reps tuleb kindlasti kohale, hääletama oodatakse raskes seisus haiglas viibivat Siim Kallast 

Keskerakonna fraktsiooni esimees Jaanus Karilaid kinnitas Õhtulehele, et Mailis Reps on homme riigikogus kindlasti kohal ja toetab oma häälega volikogu otsust.

Arvestades olukorda, kus Siim Kallas ja Helir-Valdor Seeder viibivad haiglaravil, kuid märgatavalt võib hääli puudu jääda ka tänu opositsioonile - mis saab edasi, kui Alar Karis piisavalt toetust riigikogus ei leia?

„Kui ei saa, siis on kõigil mõtlemisaeg. Siis tuleb teine voor ja vajadusel kolmas voor. Ja kui ka mõtlemispausid ja läbirääkimised ei aita, siis järelikult on otsustajaks valimiskogu. Aga kas me tahame nii palju aega kaotada ja raisata,“ arutleb Karilaid ja loodab, et riigikogu teeb ikkagi oma tööd ja valib.

„Kui ma vaatan sotside ja Isamaa eestvedajate väljaütlemisi, siis nad väidavad samuti, et soovivad, et riigikogu oleks ülesannete kõrgusel,“ loodab Karilaid, et homme jäetakse kõrvale igasugused poliitmängud.

Tuus-Laul vajab eraldi valimiskasti, hääletama tuuakse ka Siim Kallas

Kui president aga valitud ei saa, siis on see Karilaiu sõnul kindel sõnum ja tõestus Keskerakonnale, et vaja on presidendi otsevalimisi. Ja sellisel juhul kavatsevad nad juba esmaspäeval alustada allkirjade kogumist, et algatada riigikogus presidendi otsevalimiste seaduseelnõu.

Homsele hääletusele on Keskerakond tellinud ka riigikogu õuele eraldi valimiskasti. Karilaid selgitab, et Marika Tuus-Laul on õnnetuseks murdnud oma jalaluu, mistõttu ei saa tavapäraselt osaleda.