Milline ilm tervitab koolijütse esimesel septembril? 

Puhub mõõdukas kirdetuul. Õhutemperatuur on öösel 11 kuni 16, päeval 17 kuni 22 kraadi.



Teisipäeval jääme väheaktiivse madalrõhuala kirdeserva. Hoovihma sajab laialdaselt ja paiguti on sadu tugev. Öösel puhub veel mõõdukas kirde- ja idatuul, kuid päevaks kaotab tuul suuna. Õhutemperatuur on öösel 11 kuni 16, päeval 17 kuni 23 kraadi.



Kolmapäeval on tänastel andmetel öö vihmahoogudega, kuid päeval taanduvad sajupilved Lõuna-Eestisse. Öösel on tuul muutliku suunaga, päeval pöördub loodesse ja põhja ning tugevneb. Õhutemperatuur on öösel 11 kuni 16, päeval 15 kuni 20 kraadi.



Neljapäeval saavutab ülekaalu kõrgrõhuala idaserv. On sajuta. Põhja- ja loodetuul rahuneb. Õhutemperatuur on öösel 8 kuni 14, päeval 14 kuni 17 kraadi.



Reedel sunnib Skandinaavia põhjaossa jõudev aktiivne tsüklon kõrgrõhuala taanduma meist lõuna poole, kuid selle põhjaserv jääb Eesti kohale ja hoiab tõenäoliselt ilma veel sajuta. Tuul pöördub päeval edelasse ja tugevneb. Õhutemperatuur on öösel 5 kuni 10, päeval 17 kuni 20 kraadi.