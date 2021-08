EKRE korraldab Toompeal meeleavalduse presidendi otsevalimiste toetuseks 

Meeleavaldusel võtavad sõna Riigikogu liikmed Jaak Valge, Martin Helme, Henn Põlluaas, Anti Poolamets, portaali Objektiiv peatoimetaja Markus Järvi, teavitab erakond saadetud pressiteates.



Jaak Valge juhib tähelepanu, et presidendi otsevalimisi soovib selge enamus meie kodanikest.



„Kui mõistame demokraatiat jätkuvalt rahva tahtena, on juba see asjaolu iseenesestki piisav, et vankumatult otsevalimiste eest seista. Lisaargumente otsevalimise kasuks pakub aga heldelt praegune presidendimääramise protsess,“ ütleb Valge.



Euroopa Liidus valitakse presidenti otse neljateistkümnes riigis ehk rohkem kui pooltes liikmesriikides, kaasa arvatud Soomes.



Eesti Konservatiivne Rahvaerakond võttis 4. juulil oma tänavusel kongressil vastu poliitilise avalduse, kus sedastas, et Eestis kehtiv presidendivalimise kord ei ole demokraatlik.



„Sisuliselt ei ole tegemist mitte presidendivalimisega, vaid presidendimääramise ehk parteide tagatubade kokkuleppega, mille tulemus vormistatakse näilise hääletuse kaudu,“ seisis avalduses.



„Eesti Konservatiivne Rahvaerakond leiab, et on aeg viia presidendi otsevalimine põhiseadusesse. Presidendi valimine rahva poolt annab kodanikele täiendava võimaluse osaleda riigi jaoks oluliste otsuste langetamisel ja suurendab riigipea sidet Eesti inimestega. Presidendi otsevalimine annab riigipeale moraalse autoriteedi ning muudab valimisprotsessi ausamaks ja selgemaks.“