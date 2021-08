Manuela Pihlap | Linnahalli intsident võib anda täiendava tõuke selle hoone lõpuks kordategemisele 

Kui selleski midagi head näha, siis seda, et esimest korda võisime tõdeda, et ka reformierakondlane Kristen Michal huvitub lõpuks Linnahallist. See on midagi uut.

Just Jüri Ratase esimene valitsus oli see, kes tõstatas esimest korda Linnahalli renoveerimise tähtsuse ja kirjutas selle suisa koalitsioonilepingusse. Pikkade aastate jooksul, mil valitsust juhtis Reformierakond, seda valitsuse tasemel oluliseks ei peetud. Nüüd on see õnneks lahenenud ja linna ja riigi koostöö eeldused olemas.

Tõsi on see, et Tallinna linnavalitsuse ja riigi koostöö Linnahalli kordategemisel on viibinud, kuid põhjus pole olnud puudulikus poliitilises tahtes või puuduvas rahas – need mõlemad on olemas olnud. Protsess takerdus vahepeal bürokraatlike takistuste tõttu. Nimelt vajas Euroopa Komisjon kinnitust, et tegu pole Euroopa Liidu riigiabi reeglite vastase tegevusega. Nüüdseks on see pikaldane protsess läbitud. Riigi eelarvestrateegias 2022-2025 on planeeritud Tallinna Linnahalli renoveerimiseks 40 miljonit eurot, millele lisanduvad Tallinna linna poolne rahastamine. Sellise konverentsi- ja kultuurikeskuse valmimine äärmiselt hea vaatega kohas oleks kauaoodatud sündmus.