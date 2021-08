Linnahalli nõukogu esimees: üritus ei vastanud sellele, mis korraldaja meiega kokku leppis! 

„Ükskõik millist üritust korraldades tuleb kaaluda kõikvõimalikke riske ja neid siis vastavalt maandada. Veenduda, et suurel avalikul üritusel on lisaks turvalisusele tagatud kiire ja ohutu evakueerimine ning et personal on ka vastavalt koolitatud. Võtta arvesse, et inimene võib ebaratsionaalselt käituda, seda eriti peohoos ja kambavaimust kaasa kistuna. Mõelda läbi, mis juhtub siis, kui kõik halvad asjaolud kokku langevad ning kuidas seda olukorda lahendada.“

„Selge see, et kõiki riske pole võimalik ette näha. Ka Linnahalli juures toimunu oli kombinatsioon paljudest erinevatest asjadest ning siis oligi ainuõige otsus peole punkt panna. Ei ole vaja järgi proovida, kas seekord läheb siiski õnneks ja ohumärgid ainult märkideks jäävadki. Sellise otsuse tegemine nõuab julgust ega ole lihtsate killast, võrreldes aga teoreetiliselt juhtuva õnnetuse tagajärgede likvideerimisega on see köömes.“