GALERII | Mupo piirab lintidega Linnahalli katusele pääsu  

Reedel toimus Linnahalli juures Samsungi tasuta droonisõu ja kontsert, mida kogunes vaatama suur hulk rahvast. Peo ajal hakkas ühel hetkel aga Linnahalli katus pidutsejate jalge all lainetama, seejuures tekkis ka info, et kuskil tekkis katusesse auk, kuhu inimesed sisse kukkusid.

Üritust turvanud G4S sellele kinnitust ei saanud. „Meie poolt tuli info, et katus tõepoolest võnkus ja kui see võnkuma hakkas, suunati inimesed hajutatult eemale. Et mingi auk kuskil oli või keegi oleks saanud viga, meie teada ei ole olnud,“ selgitas firma pressisesindaja.

Parts lisas, et rahvamass tekitas linnahalli katusel (ehk õigemini linnahalli kompleksi kuuluval nn jäähalli osal) n-ö silla kõikumise efekti. Mis pole küll otseselt ohtlik, vaid tekitab pigem ebamugavustunnet või hirmu. Küll aga hoiatas Parts, et kui linnahalli katuse kandevõimet on hinnatud 400 kilogrammile ruutmeetri kohta, siis see käib staatilise raskuse kohta, mitte liikuv-hüppav inimmassi kohta.