KORRALIK KAOS LINNAHALLIS: turvafirma sõnul jooksid väravatest läbi tunginud inimesed rahva sekka, neid ei suudetud hiljem tuvastada ega viiruskontrolli teha 

Üritusele omavoliliselt sisenenud inimesi G4S hiljem enam tabada ei suutnud. „Kuna need inimesed sealt sisse jooksid ja laiali hajusid territooriumi peale, kahjuks hiljem ei olnud võimalik neid enam tuvastada ja neile seda viiruskontrolli läbi viia. Õnneks oli see ürituse teises pooles, mitte alguses, kui nad sisse murdsid,“ nendib Närska.

Vahepeal tekkis ka info, et kuskil tekkis katusesse auk ja inimesi kukkus sinna sisse, kuid Närska sõnul G4S sellele kinnitust ei saanud. „Meie poolt tuli info, et katus tõepoolest võnkus ja kui see võnkuma hakkas, suunati inimesed hajutatult eemale. Et mingi auk kuskil oli või keegi oleks saanud viga, meie teada ei ole olnud.“