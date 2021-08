Tallinna abilinnapea Aivar Riisalu Linnahallis toimunust: „Jah ühtegi üritust Tallinnas enam pärast seda ei korraldata!“ 

Reede õhtul toimus Linnahalli katusel üritus, mis võinuks lõppeda väga halvasti: amortiseerunud ja vana hoone katus hakkas piduliste jalge all lainetama ning oli oht, et see võib sisse variseda. Õhtuleht võttis ühendust abilinnapea Aivar Riisaluga, kes küsimuse peale, et miks Linnahallis ürituse korraldamiseks luba anti, kui on teada, et selle seisukord on kohutavalt halb, endast välja läks ja ärritus.