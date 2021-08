Kuidas saad aidata Afganistanist Eestisse jõudnud peresid? Paku neile üürikorterit ja tööd ning anneta vaimse tervise abistamiseks! 

Pärast rahvusvahelise kaitse saamise protsessi läbimist ning viibimist Vao pagulaskeskuses, on peredel vaja leida elamispind. Elamispinna eest tasub alguses kohalik omavalitsus. Kui sul on elamispind, mida oled nõus sisserändajatele välja üürima, anna endast märku kirjutades aadressil info@pagulasabi.ee. Oodatud on suuremad korterid suuremates linnades ning nende lähipiirkondades.