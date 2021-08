Lapsepõlvekaaslase tapnud ja järve uputanud mehe pikk vangistus jõustus 

2019. aasta 27. augustil läks Viljandimaal Veisjärve külas elav 35aastane Ülle hambaarsti juurde. Ta sõitis sinna bussiga, tuli Kärstna juures Karuli peatuses bussist maha ja kadus seejärel jäljetult. Ema helistas tütrele mitu korda, kuid tolle telefon oli välja lülitatud. Kui Õhtulehe reporter rääkis nädalapäevad pärast Ülle kadumist murest murtud emaga, oli veel lootust, et tütar võib elus olla. Politseinikud olid aga juba üsna alguses veendunud, et Ülle ei olnud kadunud omal soovil, ning avati kriminaalmenetlus. Hiljem selgus, et Ülle oli elu kaotanud. Süüdistuse järgi oli Pilv tapnud ta salliga kägistades, tõstnud surnukeha auto pakiruumi ja sõitnud järve äärde ja selle vette visanud.