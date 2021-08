Norra hoiatab: ära pissi Venemaa poole! 

Ühtlasi teatab ametlik piirimärk, et nüüdsest on see ala videovalve all ja hooletut kusejat ootab 3000 krooni (290 euro) suurune trahv, sest Norras on seadus, mis keelab lugupidamatusavaldused või koguni ründavad žestid naabri suhtes. Selles kohas käib tõesti palju turiste, sest Venemaa on imetleda vaid mõne meetri kaugusel ja küllap tuleb mõnelgi tahtmine peatudes ka keha kergendada