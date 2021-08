Alar Karis „Balti keti“ meeleavaldusest: kuskil on hariduses mingid lüngad, et inimesed sellisel kujul oma arvamust väljendavad

„Ma arvan, et küsimus on pigem sõnastuses. Võrdle kohtlemine on väga oluline. Mina olen olnud abielus 44 aastat, mul on kolm last ja viis lapselast, mina olen traditsioonilise pere esindaja. Samas on minu kõrval inimesed, kes elavad koos teistmoodi. Ühiskond areneb, arusaamad arenevad ja see tähendab, et on loomulik, et me aktsepteerime seda. Kui inimesed on õnnelikus kooselus, siis tuleb seda aktsepteerida ja neid võrdselt kohelda. Nüüd, kuidas seda sõnakasutust teha, see on juba teine küsimus... Selleks peabki parlament selle seaduse tegema viisil, et see ei solvaks teisi ühiskonnakihte. Näiteks nagu mina, kes elab traditsioonilises abielus,“ seletas Karis.